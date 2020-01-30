В Австралии чудом выжили пассажиры упавшего в океан самолета

У восточного побережья Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилоту и пассажиру удалось спастись, прыгнув в море.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от острова Фрейзер, пишет Daily Mail. В Сеть попало видео, на котором два человека в спасательных жилетах выходят на берег. Отдыхающие помогают им выбраться из воды.

По словам пилота Герри Гелтча, когда он понял, что потерял управление, то сразу начал действовать по инструкции для чрезвычайных ситуаций. Открыл дверь самолета еще в воздухе, благодаря этому, людям удалось спастись. Если бы лайнер уже был в воде, выбраться из него было бы гораздо сложнее.

Пилот получил незначительные повреждения, а пассажир – небольшие порезы. Прибывшие на место происшествия медики оказали им первую помощь и направили чудом спасшихся в одну из местных больниц.

Сидней, Служба информации РИА «Новый День»

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