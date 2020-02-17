Ирландия заявила о высокой активности российских шпионов

Ирландские силовики заподозрили представителей российских спецслужб в активизации работы на территории страны, а также на ее побережье, пишет The Times. По данным издания, от агентов требовалось определить, где именно проложены трансатлантические оптико-волоконные кабели, обеспечивающие интернет-трафик между Старым и Новым Светом.

Издание не исключает, что сотрудники российских спецслужб искали слабые места, чтобы спланировать диверсии, если таковые понадобятся. Ирландцы полагают, что воспользовавшись слабостью местной контрразведки, русские агенты используют территорию этого островного государства в качестве собственной базы.

Предполагается, что разведдеятельность в Ирландии ведет Главное разведывательное управление (ГРУ), сотрудников которого заподозрили в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, ранее военные НАТО заявляли, что корабли и подлодки ВМФ России заняты изучением расположения подводных кабелей в Атлантике. Аналитики полагали, что это делалось для повреждения линий связи между США и Европой в случае гипотетического военного конфликта.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 17.02.20

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