США заключили мир с террористами-талибами и выводят войска из Афганистана

США и афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) заключили соглашение о мире. Документ был подписан в субботу в столице Катара – Дохе спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и заместителем лидера талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром.

На церемонии подписания соглашения присутствовал госсекретарь Майк Помпео. Он призвал талибов разорвать связи с «Аль-Каидой» и содействовать борьбе против «Исламского государства» (обе террористические организации запрещены в России).

Из совместного заявления Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане следует, что в течение 135 дней США и их союзники по НАТО выведут войска с пяти военных баз в Афганистане: таким образом, число военных будет сокращено с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек. Полный вывод войск может быть осуществлен в течение 14 месяцев. В ответ талибы должны начать мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле и разорвать связи с другими террористическими группировками.

Отметим, что войска США были введены в Афганистан почти 19 лет назад после террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Переговоры о заключении мира велись полтора года. Соглашение даст шанс афганцам на мирную жизнь и поможет справиться с политическим кризисом в стране, надеются стороны.

Доха, Наталья Петрова

Доха. Другие новости 29.02.20

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