Освобождены трое из четырех задержанных в Турции журналистов российского агентства Sputnik

Турецкие правоохранители задержали в Стамбуле главного редактора и трех сотрудников российского новостного агентства Sputnik Турция, на чьи квартиры в Анкаре 29 февраля было совершено нападение. Об этом сообщило само информагенство. Все задержанные – граждане Турции. Позже стало известно, что трех журналистов отпустили.

Репортеров задержали после допроса в прокуратуре в связи с профессиональной деятельностью. В офисе бюро Sputnik в Стамбуле идут обыски, ордер выдан генпрокуратурой города, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу представительства агентства Максима Дурнева.

По информации турецкой прессы, три сотрудника SputnikТурция в Анкаре были задержаны из-за статьи «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». Речь идет об области Хатай, которая после Первой мировой войны вошла в состав Сирии, находящейся под управлением Франции, а потом этот регион передали Турции, пишет ТАСС.

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем твиттере, что трех журналистов Sputnik привезли во «Дворец Правосудия» для дачи показаний. Только что стало известно, что после дачи показаний сотрудников Sputnik Турция отпустили на свободу, передает РИА «Новости». Прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Ранее сегодня Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиру сотрудников Sputnik Турция попытались вломиться неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления, угрожали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность и пытались выломать двери. Когда нападавшие скрылись, журналисты направились в полицию, после чего перестали выходить на связь. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре журналистов задержали.

На нападение и задержание сотрудников Sputnik Турция отреагировал МИД России. На Смоленской площади назвали задержания грубейшим нарушением прав журналистов и призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и «содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего». Кроме того, МИД РФ призвал Анкару обеспечить безопасность представителям российских СМИ.

Также на ситуацию отреагировал представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что журналистов Sputnik в Турции задержали из-за статьи, осудил угрозы в их адрес и призвал местные власти обеспечить безопасность представителей СМИ.

Задержание журналистов произошло на фоне событий в сирийском Идлибе, где в воскресенье турецкие военные сбили два военных самолета сирийских правительственных сил, после чего Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом, обещая уничтожать любые самолеты и беспилотники средствами ПВО.

Анкара, Ольга Панфилова

Анкара. Другие новости 01.03.20

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