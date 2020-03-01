Сирия закрыла небо над Идлибом после сбития турецкого беспилотника

Командование правительственной армии Сирии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В приказе говорится, что любые объекты в небе над северо-западом Сирии будут признаны враждебными и будут сбиваться силами ПВО, передает сирийское государственное агентство SANA.

Ранее сегодня турецкий телеканал Haber сообщил, что в Идлибе боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили самолет правительственных ВВС. Пилот катапультировался, о его судьбе не сообщается.

SANA опровергло данную информацию и сообщило, что сирийская армия сбила турецкий беспилотник в районе города Саракиб, летательный аппарат принадлежал вооруженной оппозиции.

Кроме того в соцсетях появились сообщения, что в Сирии поддерживаемые Турцией боевики якобы сбили из ПЗРК российский бомбардировщик Су-24. Минобороны России опровергло данную информацию, отметив, что самолеты ВКС России выполняют задачи в этой арабской стране в обычном режиме.

Дамаск, Ольга Панфилова

Дамаск. Другие новости 01.03.20

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