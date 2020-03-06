Смертник устроил теракт у здания посольства США в Тунисе

Террорист совершил самоподрыв у посольства США в столице Туниса. В результате взрыва пострадали 5 человек, сообшает местное радио Mosaique.
Боевик подъехал к зданию дипмиссии на мотоцикле и привел в действие самодельную бомбу неподалеку от полицейского наряда.
В результате теракта ранения получили 5 человек. Все пострадавшие – правоохранители.
На место инцидента прибыли машина скорая помощь и сотрудники полиции. Подробности произошедшего не уточняются.
Тунис, Ольга Панфилова
Тунис. Другие новости 06.03.20
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