Смертник устроил теракт у здания посольства США в Тунисе

Террорист совершил самоподрыв у посольства США в столице Туниса. В результате взрыва пострадали 5 человек, сообшает местное радио Mosaique.

Боевик подъехал к зданию дипмиссии на мотоцикле и привел в действие самодельную бомбу неподалеку от полицейского наряда.

В результате теракта ранения получили 5 человек. Все пострадавшие – правоохранители.

На место инцидента прибыли машина скорая помощь и сотрудники полиции. Подробности произошедшего не уточняются.

Тунис, Ольга Панфилова

Тунис. Другие новости 06.03.20

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