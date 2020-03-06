российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 марта 2020, 15:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Смертник устроил теракт у здания посольства США в Тунисе

Фото: mosaiquefm.net

Террорист совершил самоподрыв у посольства США в столице Туниса. В результате взрыва пострадали 5 человек, сообшает местное радио Mosaique.

Боевик подъехал к зданию дипмиссии на мотоцикле и привел в действие самодельную бомбу неподалеку от полицейского наряда.

В результате теракта ранения получили 5 человек. Все пострадавшие – правоохранители.

На место инцидента прибыли машина скорая помощь и сотрудники полиции. Подробности произошедшего не уточняются.

Тунис, Ольга Панфилова

Тунис. Другие новости 06.03.20

Итальянцев учат делать дезифицирующую жидкость для рук из спирта. / Коронавирус добрался до Сербии. / Премьер Чехии посоветовал соотечественникам не ездить в Италию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

В Сирии при попытке применения химоружия отравились террористы

Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе

Россия не гарантирует безопасность полетов ВВС Турции над Идлибом

США заключили мир с террористами-талибами и выводят войска из Афганистана

В Казахстане поймали двух боевиков, готовивших теракты

Житель Подмосковья перевел 25 млн рублей террористам

США сообщили о ликвидации лидера террористов

В Афганистане разбился пассажирский самолет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,