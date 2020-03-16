Президент Казахстана объявил режим ЧП и закрыл границы

В Казахстане из-за коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, введено чрезвычайное положение. Соответствующий указ в минувшее воскресенье подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Режим ЧП будет действовать как минимум до 07:00 15 апреля 2020 года.

В связи с данным решением усилена охрана общественного порядка, ограничена работа крупных торговых объектов, приостановлена деятельность всех торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других культурно-массовых объектов. Кроме того, президент распорядился проводить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. На период ЧП также запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

Власти Казахстана ограничили въезд на территорию страны, а также выезд с его территории на всех видах транспорта. Исключение сделано для дипломатов, а также членов делегаций международных организаций, получивших приглашение МИДа страны. Для проведения экстренных мер правительство поручило выделить средства из бюджета. Помимо этого поручено усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медобследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности для таких нарушителей.

Как передает «Интерфакс», ожидается, что сегодня, 16 марта, президент Токаев выступит с обращением к нации и расскажет о мерах, которые будут задействованы на время ЧП. После этого, как ожидается, в течение дня госорганы проработают меры и инструкции по своим сферам, в том числе по организации рабочих графиков, обеспечению продовольственной безопасности и медицинскими препаратами, работе медучреждений, передвижению по стране и другие.

По состоянию на вечер воскресенья в Казахстане было зарегистрировано девять случаев коронавирусной инфекции: семь заболевших находятся в Алматы и двое – в Нур-Султане.На сегодняшний день коронавирусной инфекцией Covid-19 во всем мире больны более 169 тыс. человек, более 6,5 тыс. пациентов скончались. Вылечиться удалось более чем 77 тыс. людей. В Европе лидером по числу заразившихся стала Италия. Там Covid-19 подтвержден у почти 25 тыс. человек.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 16.03.20

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