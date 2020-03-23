В Испании каждый девятый зараженный коронавирусом – врач

В Испании почти 3,5 тысячи врачей оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон.

По его словам, в Испании Covid-19 заболели 3475 медиков, что составляет около 12% от общего числа заразившихся. Симон подчеркнул, что врачи находятся в группе риска. Из-за работы с больными они подвергаются наибольшей опасности ежедневно.

По последним данным, в Испании коронавирусом нового типа заболели 28768 человек. Жертвами инфекции стали 1772 человека. Страна находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 23.03.20

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