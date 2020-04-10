Китай перестал считать собак съедобными

Министерство сельского хозяйства КНР исключило собак из списка съедобных животных. Ранее этих питомцев разводили в качестве домашнего скота.

Как передает Reuters, такое решение стало реакцией на вспышку коронавируса нового типа. В министерстве подчеркнули, что с развитием цивилизации собаки стали считаться только компаньонами человека и потому больше не попадают под категорию домашнего скота.

Ранее в Китае ввели запрет на торговлю и употребление мяса диких животных. Позже в китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак. Хотя большая часть китайцев никогда не употребляла в пищу собачатину, до этого законодательный запрет был установлен лишь на Тайване.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. По официальной версии, вирус передался от животного-носителя к человеку, мутировал и стал патогенным. 11 марта 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По последним данным, в мире COVID-19 больны более 1,6 млн человек. Число погибших приближается к 100 тысячам.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 10.04.20

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