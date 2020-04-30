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Четверг, 30 апреля 2020, 13:19 мск

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Илон Маск обвинил власти США в фашизме из-за карантинных мер

Фото: Reuters

Гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск назвал строгие ограничительные меры, действующие в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, нарушением прав граждан. Кроме того, он раскритиковал власти за намерение арестовывать людей за нарушение карантинного режима.

«Это фашизм. Это недемократично, это несвобода, верните людям их чертову свободу», – написал он в Twitter. Он также указал на серьезные риски для бизнеса из-за вынужденного простоя. В пример он привел завод по производству автомобилей Tesla в Калифорнии, который остановил конвейер.

Режим крупного бедствия был объявлен во всех штатах США 11 апреля.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в Штатах зарегистрировано 1 млн 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 124 тыс. человек, умерло почти 70 тыс. пациентов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке. Там инфекция и вызванные ей осложнения унесли жизни 18 тыс. человек.

Морги переполнены, трупы хранят в авторефрежераторах, мертвецов не успевают хоронить. Как писал «Новый День», полиция Бруклина обнаружила разлагающиеся трупы в припаркованных у похоронного бюро грузовиках. Точное число умерших не раскрывается, однако известно, что речь идет о десятках человек, сообщает The New York Times.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.04.20

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