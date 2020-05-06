Глава Минюста Латвии заявил о крупном донорстве в бюджет СССР

Латвия, будучи в составе СССР перечисляла до половины своих доходов в общий бюджет Союза, заявил глава Минюста страны Янис Борданс, передает Tvnet. По словам министра, Латвия, Литва и Эстония перечисляли от 30 до 48% своих доходов в общий бюджет СССР во время всего периода пребывания в составе Страны Советов. «Мы были донорами денег для СССР», – подчеркнул Борданс.

В текущем году комиссия по расчету ущерба от «советской оккупации» намерена проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР на период с 1946 по 1960 год. На основе этих данных Рига хочет «получить полную картину колониальной политики СССР в Латвии». В частности, власти Латвии намерены оценить, какой ущерб был нанесен сельскому хозяйству страны, в том числе фермерам.

Страны Прибалтики, вошедшие в состав СССР в 1940 году, обвиняют Союз в незаконной оккупации и многократно говорили о намерении потребовать от России как правопреемницы СССР компенсаций. В апреле 2016 года специальная комиссия заявила, что экономика Латвии в ходе «оккупации СССР» понесла ущерб в €185 млрд.

В начале 2020 года сейм Латвии призвал власти России признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии и отказаться от политически мотивированного искажения истории. В Кремле и российском МИДе неоднократно заявляли, что Россия не согласна с термином «оккупация» и не видит причин, чтобы вести разговор о выплате компенсаций.

Рига, Иван Гридин

Рига. Другие новости 06.05.20

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