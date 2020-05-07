Банк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа Великобритания находится на пороге самого страшного экономического кризиса за последние более чем 300 лет. Такая оценка содержится в прогнозе Банка Англии (Bank of England), сообщает CNN.

По оценкам регулятора, экономика Британии может сократиться на 14% уже в текущем году. Если это произойдет, то станет самым большим ежегодным сокращением с 1706 года. Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли (заверил, что финансово-кредитная организация предпримет все меры для поддержки экономики на фоне пандемии, однако конкретные меры называть не стал.

По оценкам Банка Англии, ВВП Великобритании сократился на 3% в первом квартале этого года и упадет еще на 25% во втором квартале. То есть экономика снизится на 30% по сравнению с концом 2019 года. Ожидается, что безработица увеличится до 9%.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 07.05.20

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