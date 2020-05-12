В Афганистане террористы напали на больницу, есть погибшие

В Афганистане боевики напали на больницу. По последним данным, пять человек погибли, четверо пострадали. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Нападение произошло в Кабуле. Террорист-смертник устроил взрыв у входа в медицинское учреждение, рассчитанное на 100 коек. Затем вооруженные люди ворвались в клинику и открыли огонь.

Несколько врачей не успели покинуть больницу. В результате пять человек погибли, четверо получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что медучреждение находится под опекой международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF). Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 12.05.20

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