Китай пообещал миллиарды странам, пострадавшим от коронавируса

Китай готов предоставить финансовую помощь странам, пострадавшим от нового коронавируса. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельник, 18 мая. Речь идет о 2 миллиардах долларов. Средства будут выделены в течение ближайших двух лет – в первую очередь развивающимся странам, уточнил китайский лидер.

Си Цзиньпин также пообещал, что разработанная в будущем китайская вакцина от Covid-19 будет доступна всему миру – препарат станет «глобальным общественным благом», передает CNBC.

Кроме того, председатель КНР подчеркнул, что Пекин никак не медлил с информированием ВОЗ о вспышке неизвестной легочной инфекции в Ухане. По его утверждению, Китай действовал «открыто и ответственно». Си Цзиньпин отметил, что КНР быстро, насколько было возможно, сообщила о последовательности генома нового коронавируса, раскрыла методы сдерживания и лечения инфекции.

Ранее 122 страны, в том числе Россия, Британия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция и ЮАР, поддержали призыв Австралии и Евросоюза к независимому тщательному расследованию происхождения нового коронавируса, вызвавшего пандемию в мире. Как ожидается, ВОЗ рассмотрит эту просьбу. Данную инициативу не поддержали Китай и США. Пекин обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай, хотя КНР в этом предложении вообще не упоминается. А Вашингтону не понравилась мягкая формулировка, призывающая к расследованию. США считают, что в документе следует прописать пункт, согласно которому расследование должно начинаться непременно с Китая, передает DW.

Ранее американские власти неоднократно обвиняли Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о новом вирусе и даже в сокрытии сведений о нем, что, как полагают Штаты, стало одной из причин пандемии. Президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину последствиями, если выяснится, что там сознательно допустили вспышку инфекции. МИД КНР отверг данные обвинения.

Женева, Наталья Петрова

Женева. Другие новости 18.05.20

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