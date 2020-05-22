Самолет Airbus A320 с 90 пассажирами упал на жилой квартал в Пакистане (ФОТО, ВИДЕО)

Пассажирский самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи. На борту лайнера находились около 100 человек. Об авиакатастрофе сообщает пакистанский телеканал Geo.

По его данным, самолет Airbus A320, выполнявший внутренний рейс из Лахора в Карачи, упал в жилом районе Малир.

Источник в Управлении гражданской авиации страны сообщил, что связь с самолетом пропала за минуту до посадки. По его сведениям, на борту лайнера находились 98 человек – 91 пассажир и семь членов экипажа.

Позже авиаперевозчик подтвердил крушение самолета. По словам представителя авиакомпании, на борту находилось 90 пассажиров. О числе жертв пока не сообщается.

Очевидцы рассказали, что лайнер начал резко терять высоту и упал на жилой квартал. В результате падения самолета повреждены несколько домов.

Лайнер упал на жилые дома, фото: geo.tv

На место крушения уже прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии для помощи в проведении поисково-спасательных работ.

Карачи, Наталья Петрова

Карачи. Другие новости 22.05.20

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