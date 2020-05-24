Дипломаты призвали Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

Российское посольство призвало редакцию американского агентства Bloomberg извиниться за материал, в котором содержались данные о рейтинге президента Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии опубликованном в Facebook.

В сообщении посольства указано, что Bloomberg в своем материале ссылается на ВЦИОМ, указывая, что рейтинг президента Владимира Путина снизился из-за вызванного коронавирусом кризиса и на сегодняшний день составляет 27%. В российском дипломатическом представительстве также указали, что в первоисточнике говорилось о реальном уровне доверия – 67,9%.

«Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», – говорится в заявлении посольства.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России. На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента В.В.Путина», – заявили дипломаты.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, текущую работу президента РФ измеряют уровнем доверия и позитивной оценкой работы, а электоральный рейтинг Путина ВЦИОМ публиковал в последний раз в 2018 году. «Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен», – приводит слова Федорова РИА «Новости».

Ранее российское посольство в США потребовало от Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.20

Дети на 56 процентов реже болеют Covid-19. / Четверть французов не готовы вакцинироваться от Covid-19. / В домах престарелых Швеции постояльцев залечивали насмерть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»