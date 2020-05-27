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Четверг, 28 мая 2020, 00:24 мск

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В США родился котенок с двумя мордочками

Фото: Bfmtv

В американском штате Орегон в помете из шести котят один из них родился с двумя мордами. Об этом семья хозяев окотившейся кошки рассказала в соцсетях, сообщает Bfmtv. К сожалению, через три дня после его рождения котенок умер. Котенок родился с двумя носами, четырьмя глазами, двумя ртами и одним мозгом. Он получил кличку Печенье и Грави. При этом каждая мордочка могла самостоятельно есть и по-своему мяукать, рассказал ветеринар.

В США родился котенок с двумя мордочками

Эксперты отмечают, что обычно такие кошки, названные Янусами (по имени Римского Бога, у которого было два лица: одно смотрело в прошлое, другое – в будущее), редко выживают более одного дня. До сих пор только одному, Фрэнку и Луи, удалось прожить 15 лет, что позволило ему войти в книгу рекордов Гинесса.

«Печенье и Грави были подарком, маленьким чудом, которое случилось в нашем доме без причины», – написала семья Кинга на странице в Facebook вскоре после смерти котенка. «Мы благодарим всех пользователей интернета за их сообщения и молитвы для Печенья и Грави», – написали они.

Вашингтон, Иван Гридин

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