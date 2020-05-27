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Среда, 27 мая 2020, 16:17 мск

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Во Франции спецназ ошибся квартирой во время захвата подозреваемого

Фото: Reuters

Французские силовики перепутали квартиры, когда пытались задержать подозреваемого в терроризме, и вломились к соседям. Об этом сообщает портал France Info.

Полицейские перепутали направление и вместо того, чтобы пойти налево, пошли направо. В результате они вломились в квартиру, где живет пожилая пара. Спецназовцы потребовали сказать, где находится их сын, на что жильцы заявили, что у них нет сына.

Тогда полицейские поняли, что ошиблись, и ушли. Правоохранителям удалось задержать мужчину, которого подозревали в террористической деятельности. В его квартире нашли самодельные бомбы и холодное оружие.

Позже руководитель спецоперации принес извинения паре, в чью квартиру вторглись силовики, а также сообщил, что ущерб от вторжения будет возмещен.

Париж, Зоя Осколкова

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