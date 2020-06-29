В США обанкротилась компания по добыче сланцевой нефти

Один из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy подал заявление о банкротстве. Компания задолжала 7 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе [закона о банкротстве] в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса», – говорится на сайте компании.

Согласно отчету корпорации в первом квартале 2020 года чистый убыток Chesapeake Energy составил 8,3 млрд долларов, а объем ликвидности – 82 млн долларов. По словам аналитиков, контроль над добытчиком нефти может перейти одному из основных кредиторов.

Проблемы возникли из-за резкого падения цен на нефть и газ. Ситуация усугубилась резким сокращением производства на фоне пандемии коронавируса. С января акции Chesapeake Energy упали более чем на 93%, со 172 долларов до 11,85 доллара.

По данным американских СМИ, с начала 2020 года о банкротстве объявили около 20 производителей нефти и газа в США, в том числе Ultra Petroleum и Whiting Petroleum.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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