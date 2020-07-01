Китай направит на ликвидацию последствий мощного паводка 150 млн юаней

Правительство Китая выделило 150 млн юаней (порядка $21,2 млн) на ликвидацию последствий мощных паводков в трех провинциях страны. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Деньги поступят в провинции Сычуань, Гуйчжоу и Хунань. В этих регионах из-за наводнения, вызванного проливными дождями, был введен 4-й уровень экстренного реагирования, который является наименьшим в китайской системе предупреждения.

Кроме того, Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР также направили группы спасателей в наиболее пострадавшие районы трех провинций. С начала лета от паводков пострадали около 12 млн человек в 13 регионах провинциального уровня на юге Китая.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 01.07.20

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