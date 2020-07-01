российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 июля 2020, 10:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Китай направит на ликвидацию последствий мощного паводка 150 млн юаней

Фото: «Синьхуа»

Правительство Китая выделило 150 млн юаней (порядка $21,2 млн) на ликвидацию последствий мощных паводков в трех провинциях страны. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Деньги поступят в провинции Сычуань, Гуйчжоу и Хунань. В этих регионах из-за наводнения, вызванного проливными дождями, был введен 4-й уровень экстренного реагирования, который является наименьшим в китайской системе предупреждения.

Кроме того, Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР также направили группы спасателей в наиболее пострадавшие районы трех провинций. С начала лета от паводков пострадали около 12 млн человек в 13 регионах провинциального уровня на юге Китая.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 01.07.20

Совбез ООН не поддержал призыв к продлению антииранских санкций. / В Иране 18 человек погибли при взрыве в больнице. / В Молдове ликвидирован завод, который нелегально производил вертолеты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

В Китае обнаружили способный вызвать пандемию новый вирус

Россия ужесточила контроль за экспортом древесины

В Китае проходит фестиваль собачьего мяса

На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы

Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы

Во льдах Тибета обнаружили 28 неизвестных науке вирусов

В Китае испытали левитирующий поезд нового поколения

Пушков назвал новую вспышку Covid-19 в Китае «странной»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Китай, Наводнение,