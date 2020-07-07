В Китае автобус упал с моста, более 20 погибших

В китайской провинции Гуйчжоу автобус упал с моста в воду. По предварительным данным, погиб 21 человек, 15 получили травмы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городе Аньшунь. Автобус опрокинулся на бок, пробил ограждение и рухнул с моста в водохранилище. Поисково-спасательная операция продолжается.

К данному моменту автобус вытащили из воды. Неизвестно, сколько пассажиров было в транспорте. Отмечается, что среди них были школьники, которые ехали сдавать вступительный экзамен в колледж.

По последним данным, 21 человек погиб, в том числе один абитуриент. Кроме того, 15 пассажиров пострадали, среди них как минимум трое школьников.

Правоохранительные органы проводят расследование. Устанавливается причина произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 07.07.20

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