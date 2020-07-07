Курорты Болгарии просят власти открыть границы для россиян

Представители курортов Болгарии обратились к властям страны с просьбой ускорить прибытие российских туристов, сообщает АТОР. В июле страна откроет границы для граждан Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши, тем не менее, курорты просят пустить в страну именно россиян.

Так, например, мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД и Минздрав Болгарии, в котором попросил отменить обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших из России и максимально облегчить процедуру въезда.

По словам градоначальника, до трети гостей приезжают в Бургас из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на прибытия таких путешественников и, в первую очередь, россиян, необходимо снять. Он также отметил, что в противном случае отельеры хотят отправиться за компенсациями из-за невозможности принимать всех туристов.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова подчеркнула, что в стране ждут пересмотра властями ЕС списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля.

София, Иван Гридин

София. Другие новости 07.07.20

В Китае автобус упал с моста, более 20 погибших. / Не проработали и трех дней: в Англии снова начали закрываться пабы из-за коронавируса. / Сербия ввела ответные ограничительные меры для Черногории. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»