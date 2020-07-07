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Вторник, 7 июля 2020, 16:15 мск

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Курорты Болгарии просят власти открыть границы для россиян

Представители курортов Болгарии обратились к властям страны с просьбой ускорить прибытие российских туристов, сообщает АТОР. В июле страна откроет границы для граждан Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши, тем не менее, курорты просят пустить в страну именно россиян.

Так, например, мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД и Минздрав Болгарии, в котором попросил отменить обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших из России и максимально облегчить процедуру въезда.

По словам градоначальника, до трети гостей приезжают в Бургас из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на прибытия таких путешественников и, в первую очередь, россиян, необходимо снять. Он также отметил, что в противном случае отельеры хотят отправиться за компенсациями из-за невозможности принимать всех туристов.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова подчеркнула, что в стране ждут пересмотра властями ЕС списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля.

София, Иван Гридин

София. Другие новости 07.07.20

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