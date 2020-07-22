В Китае две пенсионерки четыре дня не могли выбраться из лифта

В китайском городе Сиань 82-летняя женщина и ее 64-летняя дочь застряли в лифте частного дома. Пенсионерки провели четыре дня взаперти, пока одна из них не смогла выбраться. Об этом сообщает Daily Mail.

Пожилые женщины воспользовались лифтом, когда в доме никого не было. Кабина застряла между этажами. Позвать на помощь не было никакой возможности, китаянки не взяли с собой мобильный телефон.

Женщины разобрали лампочку, вытащили проволоку и пытались раздвинуть створки лифта. Только на четвертый день дочери удалось выбраться из кабины и обратиться за помощью.

Пострадавших госпитализировали, у них диагностировали обезвоживание. Через несколько дней обе женщины пошли на поправку и покинули больницу. По словам врачей, попавшим в беду пожилым дамам удалось выжить благодаря моче, которую они пили.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.07.20

В России задумались об увеличении вместимости Sukhoi Superjet. / В Черногории объявили вторую эпидемию коронавируса. / Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»