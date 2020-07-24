Китай намерен закрыть генконсульство США

Пекин потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в Чэнду (провинция Сычуань). Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел КНР.

«Утром 24 июля 2020 года МИД Китая оповестил посольство США в том, что Китай решил отозвать лицензию на организацию и ведение деятельности генконсульства США в Чэнду», – говорится в сообщении. В Пекине данные требования назвали законными. По словам представителей властей Китая, это необходимый ответ на необоснованное закрытие генконсульства КНР в Хьюстоне. В Пекине настаивают, что ответ соответствует международному праву и основным нормам международных отношений, а также дипломатической практике.

КНР призывает США незамедлительно отменить ошибочное решение и создать условия для нормализации двусторонних отношений. Напомним, 21 июля власти США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти требования, назвал их «односторонней политической провокацией». Президент США Дональд Трамп допустил закрытие и других дипломатических миссий Китая в возглавляемой им стране.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 24.07.20

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