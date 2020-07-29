Глава Казахстана продлил строгие карантинные меры в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра страны Аскара Мамина, после введения 5 июля строгих карантинных мер число зарегистрированных случаев Covid-19 снизилось на 29%, а загруженность стационаров упала на 43%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 новых случаев в сутки. Число выздоровевших в Казахстане возросло до 63%,.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 29.07.20

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