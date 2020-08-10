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Понедельник, 10 августа 2020, 08:27 мск

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В Нигере расстреляли французских туристов

В Нигере погибли шесть граждан Франции, которые приехали в качестве туристов. Кроме того, неизвестные застрелили двух местных жителей.

Массовое убийство произошло неподалеку от города Куре в часе езды от столицы Нигера Ниамея, передает канал RFI. Туристы в сопровождении гида и шофера приехали на экскурсию в заповедник жирафов.

Местные СМИ сообщают, что вооруженные люди напали на путешественников, большинство из жертв погибли от огнестрельных ранений, одна из женщин была зарезана. Нападавшие сожгли автомобиль туристов и скрылись в направлении границы с Буркина-Фасо.

Администрация президента Франции подтвердила теракт. Проверку по факту смерти французских граждан проводит Министерство иностранных дел. В дипломатическом ведомстве Франции Нигер не рекомендуется к посещению туристами, район Куре относится к «оранжевой зоне», в которую можно приезжать лишь в случае крайней необходимости.

Ниамей, Зоя Осколкова

Ниамей. Другие новости 10.08.20

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