В аэропорту Лондона задержали двух вероятных террористов

В лондонском аэропорту Станстед полиция графства Эссекс задержала двух пассажиров самолета, который перед посадкой сопровождали два истребителя Typhoon ВВС Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя правоохранительных органов королевства.

«Антитеррористические службы вечером (30 августа – прим. ред.) задержали двух мужчин в соответствии с приложением 7 Закона о терроризме», – приводит телеканал заявление полиции Эссекса. Телеканал отмечает, что подозрения правоохранителей вызвали 34-летний выходец из Кувейта и 48-летний гражданин Италии. Они летели в Лондон из Вены.

По данным Daily Mail, пассажирский лайнер, выполнявший международный рейс сопроводили истребители, так как на его борту были обнаружены «подозрительные предметы», представлявшие «потенциальную угрозу». Полиция ведет расследование.

Лондон, Иван Гридин

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