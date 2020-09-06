Козел пробрался в машину полиции и съел документы

В США сотрудница полиции забыла закрыть дверь патрульного автомобиля. В результате в машину проник козел и съел служебные документы.

Видео с места событий опубликовал в Facebook шериф округа Дуглас, штат Джорджия. На кадрах, полученных с видеорегистратора, видно, как женщина выходит из автомобиля и оставляет дверь открытой. В доме, к которому она подошла, не оказалось хозяев, в этот момент сотрудница полиции замечает козла, пробравшегося в ее машину.

Женщина пытается прогнать животное, но козел продолжает жевать документы. Правоохранительнице все же удается вытолкать козла на улицу, но там он на нее нападает и сбивает с ног. Судя по тому, что женщина смеется, никаких серьезных травм она не получила.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 06.09.20

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