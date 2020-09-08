Корабли НАТО устроят маневры вблизи арктического побережья России

Военно-морские силы стран НАТО намерены провести на Крайнем Севере маневры, цель которых «демонстрация своей приверженности свободе навигации в регионе». Такое заявление опубликовало ВМС Великобритании.

В операции примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Британии, а также эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат Thor Heyerdahl. Поддержку кораблям окажет датский патрульный самолет. Операция станет продолжением стартовавших в мае маневров, в ходе которых в акватории Баренцева моря маневрировал фрегат Великобритании Kent.

Напомним, что на прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил обеспокоенность стремлениями НАТО продемонстрировать силу вблизи российских границ. Встревоженность не скрывает и Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что интенсивная активность НАТО у границ России под мнимым прикрытием обвинений о «милитаризации» Арктики со стороны РФ, обостряет напряженность в регионе. В МИДе также отметили, что «НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших (РФ – прим. ред.) границ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.20

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