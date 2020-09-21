NI сравнил мощь бронетанковых армий РФ и США

Вашингтон (Новый День, Иван Гридин) Россия имеет двукратное превосходство над США по числу танков: 12 тыс. машин против 6 тыс. В связи с этим редактор журнала The National Interest Крис Осборн задался вопросом, кто победит в случае войны между двумя странами. В публикации указано, что в текущем году вооруженные силы России получили 160 единиц танков и другой бронетехники, в том числе модернизированные Т-72 и Т-80. В общей сложности, по оценкам аналитиков, в РФ насчитывается 27 тыс. единиц различных танков и другой бронетехники. К этому парку планируется добавить еще 1200 танков.

«Т-72Б – это усовершенствованный вариант танка третьего поколения Т-72, созданного в 80-е годы прошлого века. Столько же по времени модернизировался американский Abrams», – отметил Крис Осборн, добавив, что только самые последние модификации Т-72Б3 способны противостоять новейшим Abrams. Не позабыл он и про новейшие российские танки Т-14 «Армата». По его словам, в бою с такой машиной превосходство американского танка будет под вопросом.

Он также отметил, что в современном бою большое значение играет дальнобойность вооружения, наличие приборов для раннего обнаружения противника, а также живучесть машины. Осборн пояснил, что при наличии дальнобойного оружия, с дальней дистанции один танк может вывести из строя десятки единиц бронетехники противника, оставаясь вне досягаемости для ответного удара.

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