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Байден заявил избирателям о 200 млн жертв Covid-19 в США

Фото: dialog.ua

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден, выступая перед избирателями, допустил серьезную оговорку. «Согласно оценкам, умрет 200 млн человек», – сказал он, давая оценку числу возможных жертв Covid-19 на территории США. Об этом сообщает Fox News 21 сентября.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в США проживает порядка 328 млн человек. Если бы слова Байдена были правдой, то Штаты в результате пандемии коронавирусной инфекции нового типа лишатся почти двух третей населения. Предполагается, что кандидат в президенты имел в виду 200 тыс. умерших.

Байден и прежде путался в цифрах, говоря о числе жертв коронавирусной инфекции. Так, в июне, выступая в Пенсильвании он заявил о гибели 120 млн человек из-за Covid-19.

США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в стране выявлено почти 7 млн случаев заражения Covid-19. Выздоровели 2 590 671 пациентов, умерли 199 513 человек.

Вашингтон, Иван Гридин

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Метки / США

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