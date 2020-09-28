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Понедельник, 28 сентября 2020, 11:09 мск

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Трампа обвинили в неуплате налогов на протяжении 10 лет

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на протяжении 10 лет не платил федеральный подоходный налог, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации. Издание отмечает, что получило в распоряжение данные о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет, в том числе данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет – в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», – пишет газета. Так, например, в 2016 году, когда Трамп занял президентское кресло, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.

Между тем, отмечает издание, в 2018 году только от доли в реалити-шоу «Ученик» и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 млн – за счет удачных инвестиций офисные здания. Только на эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн налогов, пишет газета.

Дональд Трамп в свою очередь поспешил опровергнуть обвинения в неуплате налогов. «Все это полностью сфабриковано. Мы через это уже проходили. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением», – цитирует ТАСС выступление американского лидера.

Вашингтон, Иван Гридин

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