Трампа обвинили в неуплате налогов на протяжении 10 лет

Президент США Дональд Трамп на протяжении 10 лет не платил федеральный подоходный налог, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации. Издание отмечает, что получило в распоряжение данные о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет, в том числе данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет – в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», – пишет газета. Так, например, в 2016 году, когда Трамп занял президентское кресло, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.

Между тем, отмечает издание, в 2018 году только от доли в реалити-шоу «Ученик» и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 млн – за счет удачных инвестиций офисные здания. Только на эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн налогов, пишет газета.

Дональд Трамп в свою очередь поспешил опровергнуть обвинения в неуплате налогов. «Все это полностью сфабриковано. Мы через это уже проходили. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением», – цитирует ТАСС выступление американского лидера.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.09.20

В Италии 14-мечсная девочка впала в кому из-за марихуаны. / Баку заявил о 550 убитых и раненых военнослужащих Армении. / МИД Украины отреагировал на возобновление войны в Карабахе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»