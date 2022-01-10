Дмитрий Орлов – о событиях в Казахстане: «Возможно, если бы митингующих не сменили боевики, протестное движение ширилось бы»

За событиями в Казахстане могут стоять несколько групп игроков, преследующих разные цели. Митингующие рабочие, которые начали протесты в крупных городах, в какой-то момент отошли в сторону. По мнению политолога Дмитрия Орлова, руководителя аналитического центра «Стратегия Восток – Запад» (Бишкек), это могло быть вызвано появлением на улицах боевиков неизвестного происхождения. Подробнее – в кратком интервью РИА «Новый День».

– Люди в России много читали об Украине, Белоруссии, но почти ничего не знают о подобных событиях в Средней Азии, например, в Киргизии. Что общего и есть ли разница?

– Причина всех переворотов на постсоветском пространстве – удачных и наоборот – кроется в одном: в системных ошибках действующей власти. Если проблемы, вместо того, чтобы решаться на ранней стадии, только накапливаются, то рано или поздно рванет. Так было на Украине, в Белоруссии, Киргизии и вот теперь – в Казахстане. И во внешней среде обязательно найдется тот, кто захочет под прикрытием подобного переворота решить свои стратегические или тактические задачи.

Поэтому каждый переворот – это игра с несколькими участниками, где начинает один, продолжает другой, заканчивает третий, а выгоду вообще может получить кто-то четвертый. Вообще, власть, если захочет, может подавить любой протест. Но если поддержка протеста идет от кого-то из действующей власти – дело плохо. Поэтому остается фиксировать то, что уже произошло, и делать из этого выводы.

– Целесообразно ли, по вашему мнению, вмешательство России?

– Казахстан граничит с 12, как говорят у вас, субъектами Федерации. Самая длинная сухопутная непрерывная граница в мире – как раз между Россией и Казахстаном. Если быть совсем точным, 7 тысяч 598 километров 800 метров. Можно себе представить, как напряглись в Кремле, когда узнали о беспорядках в Казахстане, да еще и с применением оружия. Поэтому участие ОДКБ в миротворческой операции на казахской земле – вполне оправданно.

– Можно ли считать события в Казахстане всенациональным восстанием рабочего класса?

– Недовольство рабочего класса Казахстана своим положением там назрело уже давно. Но всё до сих пор сводилось к локальным митингам с вполне, кстати, конкретными и справедливыми требованиями в условиях дикого номенклатурно-кланового капитализма. Другое дело – раньше остальной Казахстан практически не поддерживал своих земляков с запада страны, где шли забастовки.

Есть предположение, что если бы митингующих в крупных городах не сменили непонятные боевики, которые потом начали погромы с убийствами, протестное движение ширилось бы. Видимо, когда боевики появились, рабочие, резонно решив, что их могут записать в террористы, прекратили свои митинги. Но это не значит, что всё закончилось совсем. К тому же часть требований митингующих власти выполнили: первый президент Нурсултан Назарбаев покинул все свои посты, откуда, как считается, он продолжал контролировать страну, цены на газ снизились, а правительство ушло в отставку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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