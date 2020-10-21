В Китае девять членов семьи насмерть отравились лапшой

В Китае девять членов одной семьи отравились лапшой быстрого приготовления. Несмотря на усилия медиков все пострадавшие скончались. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Цзиси на северо-востоке страны. Известно, что лапша хранилась в морозильной камере холодильника более года. Употребив продукт в пищу, люди получили дозу сильного токсина – кислоты Бонгкрек.

Такое отравление может вызвать серьезные повреждения многих органов человека, включая печень, почки, сердце и мозг. В настоящее время специфического противоядия от кислоты Бонгкрек нет. После отравления летальность может достигать от 40% до 100%.

В семье осталось трое детей. Малыши отказались есть лапшу, потому что им не понравился ее вкус.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.10.20

В Сербии растет заболеваемость коронавирусом. / В Милане супругов оштрафовали за поцелуи на улице без масок. / В Швейцарии хотят раздать всем гражданам по 7000 евро. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»