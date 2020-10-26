В Испании полицейские оказались в море после погони за нарушителями карантина

В Испании полицейский автомобиль съехал с дороги в море в ходе преследования нарушителей карантина. Об этом сообщает CatalunyaPress.

Инцидент произошел в каталонском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру. Правоохранители проводили операцию по задержанию нарушителей карантинных мер. Поступило сообщение, что в незаконной вечеринке участвуют около 40 человек.

Несколько нарушителей сели в машину и пытались сбежать от полицейских. У патрульного автомобиля отказали тормоза, в результате он оказался в море. Отмечается, что никто из стражей порядка не пострадал.

В соцсетях появились фото полицейской машины на дне. Пользователи подшутили над неудачной «парковкой».

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен обратиться к парламентским группам с просьбой поддержать продление нового чрезвычайного положения, объявленного в воскресенье, до 9 мая 2021 года. В соответствии с новым ЧС с 23:00 до 6:00 по местному времени для всех регионов вводится комендантский час. Он вступил в силу с полуночи воскресенья. Исключение – Канарские острова, их комендантский час не затронул.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 26.10.20

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