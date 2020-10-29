Акции Facebook и Google рухнули на фоне слушаний в Сенате

Акции технологических компаний Alphabet (материнская компания Google), Facebook и Twitter упали по итогам торгов 29 октября более чем на 5% каждая, что обернулось совокупной потерей рыночной стоимости порядка $107 млрд. Падение произошло на фоне слушаний в комитете по торговле Сената США.

Так, акции Facebook подешевели на 5,51% ($44,5 млрд), акции Twitter – на $5,34 ($2,17 млрд), а котировки Alphabeth упали на $5,51%, при этом вся компания подешевела на $60 млрд. Стоит отметить, что котировки Twitter полностью отыграли потери.

Сенат пригласил руководство Alphabet, Facebook и Twitter для дистанционного обсуждения реформы ключевого закона об интернете для обсуждения закона США об этике в сфере коммуникаций, передает CNBC. Одна из статей закона фактически избавляет соцсети и IT-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент. Она также позволит компаниям ограничить доступ к материалам, которые соцсети самостоятельно сочтут непристойными, оскорбительными или нежелательными.

На данный момент слушания в Сенате завершились без решений по данному вопросу. Ситуация с полемикой вокруг закона может радикально поменяться после выборов президента США, запланированных на 3 ноября, отмечает издание The Bell.

Как писал «Новый День», ранее Минюст США подал иск против Alphabet Inc. Ее обвиняют в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов. По мнению Минюста, Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов в сектор. В ведомстве заявили, что компания платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, в частности Safari от Apple Inc., за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Кроме того, компания заключала «эксклюзивные соглашения», запрещающие предустановку поисковиков-конкурентов, а также «заставляла» устанавливать свои поисковые приложения на «удобных местах» экранов мобильных устройств и делать их недоступными для удаления.

Истцами по данному делу также выступили генпрокуроры 11 штатов. В Google отвергли обвинения Минюста.

В начале октября Антимонопольный подкомитет Конгресса США заявил, что влияние четырех крупнейших ИТ-компаний США – Amazon, Apple, Facebook и Google – представляет угрозу честным рыночным отношениям.

Расследование показало, что Amazon, Apple, Facebook и Google обладают монопольной властью, благодаря которой они заполучили несправедливые рыночные преимущества, пишет Business Insider. Конгрессмены называют компании монополиями и требуют более жесткого регулирования их деятельности.

Члены подкомитета считают необходимым введение новых законов, которые бы предотвратили деятельность этих компаний на смежных рынках.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.10.20

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