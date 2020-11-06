Вся территория Сирии осталась без электроснабжения

Вся территория Сирии оказалась обесточена второй раз за полгода, сообщает Минэнерго страны. Как передает государственный канал Ikhbariya, отключение произошло из-за аварийной ситуации, причины которой пока неизвестны. «Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии», – сообщили в ведомстве.

Ремонтные бригады отправились на устранение неполадок. В первую очередь электроснабжение вернется в жизненно важных и социальных объектах. Напомним, 24 августа на всей территории Сирии было отключено электроснабжение из-за взрыва на газопроводе. В результате инцидента остановились три электростанции.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 06.11.20

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