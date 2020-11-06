В Испании из-за ливня поезд сошел с рельсов

В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд. По последним данным, травмы получили четыре человека. Об этом сообщает агентство RTVE.

Инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, неподалеку от населенного пункта Теба. Поезд направлялся из Альхесираса в Мадрид, в составе было около 40 человек.

Несколько вагонов сошли с рельсов, предположительно, из-за сильного ливня, который обрушился на северную часть провинции Малага. Всех пассажиров эвакуировали и доставили на станцию в муниципалитете Антекера.

Ранее в Валенсии были перекрыты дороги, начались наводнения.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 06.11.20

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