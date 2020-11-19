Интернет-платформам грозят санкциями за цензуру в отношении СМИ РФ

В Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ и социальных сетей за цензуру в отношении российских СМИ. Им будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Об этом сообщает РИА «Новости».

В качестве мер воздействия предлагается рассмотреть полную блокировку, замедление трафика и административные штрафы. По словам источника, решение о мерах в отношении нарушителей будет приниматься по согласованию с МИД РФ. Предлагаемые санкции могут грозить за блокировку аккаунтов российского телевидения в соцсетях или удаление фильма, сделанного россиянами, уточняет агентство.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Роскомнадзор призвал российские СМИ размещать свой видеоконтент на отечественных платформах вместо YouTube. Свою рекомендацию чиновники обосновали действиями администрации американского видеохостинга в отношении материалов российских СМИ.

В надзорном ведомстве указали на участившиеся «случаи применения администрацией Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов». Роскомнадзор назвал эти действия «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».

Между тем, в Сети раскритиковали рекомендацию Роскомнадзора, отмечая, что в России «нет нормальных площадок» для размещения видеоматериалов. «А вы сделайте нормальный сервис, а не ущербный рутуб, на котором у любого нормального человека не хватит терпения смотреть кучу рекламы и проходить разные тесты типа «кто сейчас был в этом ролике», – прокомментировал пользователь «ВКонтакте» Вячеслав Сидоренко сообщение надзорного ведомства, размещенное на его официальной странице в этой соцсети.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.20

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