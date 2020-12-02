Разведка США начнет собирать данные геолокации с территории России и Китая

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) намерено вести мониторинг и исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая, а также стран Центральной и Южной Америки. Ведомство опубликовало соответствующее задание с его описанием, предает RT.

«Национальное агентство геопространственной разведки нуждается в мониторинге и исследовании примерной геолокации и метаданных РЭС (радиоэлектронных средств) на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает Китай, Россию, Центральную Америку и северную часть Южной Америки, но не ограничивается ими», – указано в документе.

Также отмечается, что NGA ищет способы для «лёгкого» сбора сведений о перемещении судов, их маршрутах, а также местах базирования. Полученные данные предполагается использовать для выявления незаконной деятельности, в том числе разведывательных, контрабанды и нарушения режима санкций.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.12.20

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