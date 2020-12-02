российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 декабря 2020, 10:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

НАТО намерено адаптироваться к «постоянно агрессивной России»

Фото: antikor.com.ua

Организация Североатлантического договора опубликовала доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». Из доклада следует, что организация призвала адаптироваться к условиям «постоянно агрессивной России» и к соперничеству. Несмотря на это, НАТО планирует поддерживать диалог с Россией.

«НАТО должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, которая отмечается возвращением системного соперничества, постоянно агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий», – сказано в документе.

Там также говорится о том, что Россия стремится к «гегемонии над бывшими советскими республиками», например, Украины и Грузии, подрывая их суверенитет. В связи с этим НАТО намеревается укрепить партнерство с демократиями, которые находятся под российским давлением.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 02.12.20

В Бельгии создали вакцину от коронавируса с рекордными показателями. / Разведка США начнет собирать данные геолокации с территории России и Китая. / Россия презентует вакцину «Спутник V» в ООН. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Бельгии создали вакцину от коронавируса с рекордными показателями

Депутата Европарламента застукали на оргии: нагишом пытался сбежать от полиции

Косовские сепаратисты готовятся укрепить свою армию

Коронавирус проник в косовский «МИД»

В Дании с ферм сбежали сотни зараженных коронавирусом норок

В Северной Македонии оппозиция объявила блокаду зданий правительства и МИДа

Глава правительства Хорватии заразился covid-19

В Сербию направлена партия российской вакцины от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Китай, США,