НАТО намерено адаптироваться к «постоянно агрессивной России»

Организация Североатлантического договора опубликовала доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». Из доклада следует, что организация призвала адаптироваться к условиям «постоянно агрессивной России» и к соперничеству. Несмотря на это, НАТО планирует поддерживать диалог с Россией.

«НАТО должно адаптироваться к более требовательной стратегической среде, которая отмечается возвращением системного соперничества, постоянно агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий», – сказано в документе.

Там также говорится о том, что Россия стремится к «гегемонии над бывшими советскими республиками», например, Украины и Грузии, подрывая их суверенитет. В связи с этим НАТО намеревается укрепить партнерство с демократиями, которые находятся под российским давлением.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 02.12.20

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