Американский аналитик посулил новые санкции США против России

Отношение администрации Джо Байдена к России будет хуже, чем в случае администрации Дональда Трампа, считает главный экономист The Economist Intelligence Unit (исследовательско-аналитического подразделения Economist Group, которая выпускает авторитетный деловой журнал The Economist) Саймон Баптист.

«Конгресс США и так уже в целом довольно враждебно настроен в отношении России, просто администрация Трампа не дала воплотить многие из предложенных им мер. Но при Байдене и конгресс, и президент займут одинаковую позицию. И России придется труднее», – приводит слова Баптиста РБК. Он также отметил, что санкции в отношении России, будут носить точечный характер: против отдельных лиц или определенных компаний, а не всей страны или целых отраслей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.12.20

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