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Актеры из «Властелина колец» попросили скинуться на покупку дома Толкина

Фото: кадр из фильма «Властелин колец»

Актеры из трилогии «Властелин колец» собирают средства на покупку дома Джорджа Толкина, чтобы превратить его в литературный центр, сообщает CNN. Дом в Оксфорде на Нортмур-роуд, где Толкин написал трилогию «Хоббит» и «Властелин колец», в скором времени будет выставлен на продажу.

Чтобы сохранить его для почитателей таланта Толкина, актеры, которые участвовали в экранизациях его произведений, собирают средства на покупку здания. Актеры, включая Яна Маккеллена (Гендальф) и Мартина Фримена (Бильбо), начали краудфандинговую кампанию «Проект Нортмур», чтобы купить дом Толкина. Если кампания увенчается успехом, дом, в котором Толкин жил с 1930 по 1947 год, станет первым в мире центром, посвященным автору фэнтези, сказал Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли в сериале «Властелин колец».

Впрочем, задача стоит непростая – у Project Northmoor есть лишь три месяца, чтобы собрать 6 млн долларов. Автор Джулия Голдинг, возглавляющая проект, сравнила сбор средств с опасным путешествием двух самых любимых персонажей Толкина. «Однако нам нужно только взглянуть на путешествие Фродо и Сэма от Ривенделла до Роковой горы, которое заняло столько же времени – и мы вдохновлены тем, что можем сделать это!» – сказала она.

Предполагается, что более 5 млн долларов из этих средств пойдет на покупку дома, а остальную часть используют для его ремонта и создания некоммерческой организации, которая будет там работать. Если кампания увенчается успехом, в доме станут проводить литературные программы как для начинающих писателей-фантастов, так и для поклонников Толкина. Проект Northmoor просит читателей Толкина, которых Маккеллен назвал «нашим сообществом спонсоров», пожертвовать на это дело все, что они могут.

Оксфорд, Елена Васильева

Оксфорд. Другие новости 04.12.20

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