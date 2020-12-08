Госдеп решил обучить молодёжь борьбе с дезинформацией в отношении НАТО

В США «особо приветствуют» разработку «творческих» предложений с использованием цифровых технологий и соцсетей для обучения молодежи борьбе с дезинформацией в отношении НАТО. Для этого США объявили грант для такого рода проектов. Организации, участвующие в заявке, должны провести анализ и выяснить недостатки в стратегиях альянса, а также предложить «практические решения» для урегулирования проблем. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Отмечается, что поводом для создания программы стали действия которые осуществляют некоторые государственные и негосударственные субъекты, которые «подрывают единство» НАТО. Максимальную сумму, на которую может рассчитывать соискатель не превысит $25 тыс. При этом срок реализации программы составит полтора года. В проекте также могут поучаствовать представители сферы безопасности и обороны, политики и лидеров общественного мнения.

В заявке га грант могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, в том числе аналитические центры, а также образовательные учреждения из стран – членов НАТО и государств-партнёров.

По мнению наблюдателей, у Североатлантического альянса уже давно дела идут не лучшим образом. Как писал «Новый День», осенью 2019 года Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». Он отметил, что европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Макрона, отметил, что если президент «почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать».

Напомним, в июне 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент, который произошёл в Средиземном море между кораблями Франции и Турции, снова указал на «смерть мозга НАТО». «Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО», – сказа французский лидер.

Макрон подчеркнул, что инцидент «ярко демонстрирует «смерть мозга» альянса. Ранее вблизи побережья Ливии турецкий фрегат отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, который принимал участие в операции НАТО. Турецкое судно стало уклоняться от досмотра, а также взяло на прицел радарной системы ракетного наведения французский корабль. Во Франции эти действия расценили как «исключительно враждебные и агрессивные».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.12.20

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