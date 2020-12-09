В Германии заявили о провале антироссийских санкций

Правительство Германии должно признать, что политика санкций против России провалилась, заявил спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель.

«Правительство Германии должно признать, что здесь, как и во многих других конфликтах с нашим участием, это участие ни к чему не привело. Санкционная политика (в отношении России – прим. ред.) провалилась», ― приводит его слова RT.

Также Хампель считает, что безопасность и стабильность Европы возможна лишь при участии России, а властям ФРГ лучше было бы развивать отношения с Москвой. Помимо этого, он заявил, что его однопартийцы отправятся в Россию для открытия «новой главы» в отношениях между Германией и Россией.

Ранее представитель минэнерго ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 08.12.20

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