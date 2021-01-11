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Понедельник, 11 января 2021, 14:01 мск

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Казахстан перестал получать нефть из-за морозов

Из-за проблем с энергоснабжением, которые возникли в двух областях на севере Казахстана, республика приостановила прокачку нефти, сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС (нефтеперекачивающая станция), подающая нефть в систему «Транснефти», с 05:00 (мск) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП (линии электропередачи – прим. ред.) ", – сказал он.

По словам Демина, из-за аномально низких температур на месторождениях в Сибири также в первые дни января были зафиксированы отклонения от графика сдачи нефти в систему с месторождений.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 11.01.21

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Метки / Казахстан

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