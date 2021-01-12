У британских водителей забирают бутерброды при въезде в ЕС

Таможенники Нидерландов отбирают у водителей из Великобритании бутерброды с ветчиной. После выхода королевства из Евросоюза британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты.

Внимание на сложившуюся ситуацию обратила газета Guardian. На сайте издания опубликованы кадры с голландского телевидения. Таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное.

Водитель уточняет, может ли он оставить себе хотя бы бутерброды. «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль», – говорит таможенник.

Напомним, переходный период по Brexit завершился 31 декабря 2020 года.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 12.01.21

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