У британских водителей забирают бутерброды при въезде в ЕС

Таможенники Нидерландов отбирают у водителей из Великобритании бутерброды с ветчиной. После выхода королевства из Евросоюза британцам не разрешается ввозить в страны ЕС определенные продукты.
Внимание на сложившуюся ситуацию обратила газета Guardian. На сайте издания опубликованы кадры с голландского телевидения. Таможенники объясняют автомобилистам из Британии, что им больше не разрешается ввозить в страны Евросоюза такие продукты, как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное.
Водитель уточняет, может ли он оставить себе хотя бы бутерброды. «Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль», – говорит таможенник.
Напомним, переходный период по Brexit завершился 31 декабря 2020 года.
Амстердам, Зоя Осколкова
Амстердам. Другие новости 12.01.21
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