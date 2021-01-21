В Китае напомнили США об угрозе российских ракет «Сармат»

Последнее поколение межконтинентальных баллистических ракет российского производства серии С-28 «Сармат» обеспечит ядерное сдерживание НАТО, так как практически не поддается перехвату, пишет Sina.

Масса «Сармата» составляет порядка 100 тонн, ракета имеет дальность полета полета более 10 тыс. километров. Ракета способна нести заряд из 16 новейших управляемых боеголовок. Такая ударная сила считается беспрецедентно мощной. Китайское СМИ утверждает, что остановить удар такой ракеты америкацы смогут только при помощи 500 ракет противоракетной обороны (ПРО).

Круговое вероятное отклонение ракеты составляет около 150 метров. Страшно подумать, что для уничтожения такой большой страны, как Франция, будет достаточно всего одной ракеты «Сармат», сказано в заключении статьи ее автор.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 21.01.21

Глава МИД Сербии оценил перспективы двусторонней встречи Байдена и Вучича. / В США начались беспорядки после инаугурации Байдена. / Ближневосточные беженцы устроили беспорядки в Боснии и Герцеговине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»