Муж заморозил умершую жену в надежде ее воскресить

Житель Китая заморозил умершую от рака жену. Труп будет находиться в жидком азоте на протяжении 50 лет. Об этом сообщает издание Mothership.

У 49-летней Чжан Вэньлянь обнаружили онкологическое заболевание в 2017 году. Тогда ее супруг принял решение обратиться к технологии криозаморозки, чтобы сохранить тело благоверной после ее смерти.

Мужчина спросил согласия супруги на заморозку, но она не могла говорить, а только взяла мужа за руку. Он посчитал, что таким образом она согласилась с его предложением.

Врачи поместили тело женщины в резервуар с жидким азотом, в котором поддерживается температура минус 196 градусов Цельсия. Умершая женщина будет находиться в замороженном состоянии в течение 50 лет.

В настоящее время в Исследовательском институте наук о жизни в Шаньдуне заморожено 10 человек в возрасте от 13 до 72 лет.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 25.01.21

В США неизвестный застрелил пять человек. / Италия подаст в суд на Pfizer и AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин. / Западная Украина ждёт страшной мести Юго-Востока. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»