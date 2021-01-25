Британский военный прятал любовницу в шкафу на авиабазе

На авиабазе Королевского военно-морского флота в Йовилтоне обнаружили любовницу в шкафу в комнате военнослужащего. Женщина незаконно находилась на территории военного объекта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Иностранку нашли офицеры, когда заметили странный запах и вскрыли дверь. Женщину вывели с охраняемой территории, после чего она покинула Великобританию.

Сотрудник авиабазы пояснил, что встретился с любовницей в Рождество. Женщина родилась в Юго-Восточной Азии, но живет в Нидерландах и имеет гражданство этой страны. Она хотели покинуть Великобританию после Нового года, но из-за ограничений, введенных из-за пандемии, не смогла этого сделать.

Тогда военнослужащий предложил любовнице пожить у него на авиабазе. Он провез женщину в багажнике машины и две недели прятал в шкафу.

В настоящее время проводится расследование инцидента. В ВМФ не считают, что это дело может быть связано со шпионажем.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.01.21

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